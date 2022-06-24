KASTAMONU - Öğretmenlere robotik kodlama ve dijital yeterlilik eğitimi verildi

İmam Hatip, İnovasyon, Stem, Atölye ve Robotik (HİSAR) Projesi kapsamında Kastamonu'da 35 öğretmene, robotik kodlama ve dijital yeterlilik eğitimleri verildi.

Proje çerçevesinde il merkezi ve ilçelerden gelen çeşitli branşlardaki 35 öğretmene yönelik, Kastamonu Ölçme Değerlendirme Merkezi'nde 4 gün boyunca STEM, robotik kodlama ve tasarım odaklı düşünmeyi içeren mesleki gelişim eğitimleri düzenlendi.

Proje koordinatörü Kamil Doğanay, AA muhabirine, eğitimlerin oldukça verimli geçtiğini söyledi.

Eğitime il merkezi ve farklı ilçelerden öğretmenlerin katıldığını anlatan Doğanay, "Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde HİSAR projesi kapsamında öğretmenlerimizin dijital yeterliliğini artırmak amacıyla STEM temelli eğitimler anlatıldı. İl ve ilçe merkezinde, taşımalı köy okullarında çalışan öğretmenlerimizin daha fazla proje yapabilmesi ve sınıflarında daha aktif olabilmeleri için çeşitli eğitimler verildi. Onlar da okullarına gittiğinde öğrencilerine çağa daha çok ayak uydurabilen insanlar olması için eğitimler verecek." dedi.

Öğretmenlerden beklentileri olduğunu ifade eden Doğanay, "Öğretmenlerimiz buradan edindikleri bilgiler sayesinde robotik kartlarla etkinlikler tasarladı. Öğretmenlerimizden beklentimiz, burada öğrendiklerini sınıfında öğrencilerine uygulayarak daha kaliteli eğitim vermesi. Öğretmenlerimiz okullarında öğrencileriyle projeler hayata geçirecek. Yıl sonunda yapacağımız bilim şenliği şeklindeki sergide de bu projeler sergilenecek." diye konuştu.

Eğitimlere katılan Taşköprü Avukat Murat Ülgen İlkokulu öğretmeni Hale Yıldız ise eğitimin kendileri için çok yararlı olduğunu belirtti.

Eğitimin ardından öğrencilerine daha fazla katkı sağlayacağına inandığını anlatan Yıldız, şunları kaydetti:

"Farklı yeteneklerim olduğunu keşfettim. Bu eğitim dijital yeterliliğimi artırdı. İlkokul öğretmeniyim ve öğrencilerim şu anda çok yaratıcılar. Bu eğitim sonrası onlara vereceğim eğitimler sayesinde içlerindeki yaratıcılığı daha çok göreceklerine inanıyorum. Şu an içerisinde bulunduğumuz çağ robotik çağ, yazılım çağı. Geleceğin bilim insanları bizim ellerimiz altında. Geleceğin bilim insanlarının ortaya çıkmasının önünü açacak çalışmalar bunlar. Böyle bir proje kapsamında eğitim aldığım için çok mutluyum."