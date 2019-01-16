Kastamonu'da Okullara Kar Tatili
39 dakika önce
Kastamonu'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 4 ilçede daha eğitime ara verildi.
Kastamonu
'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 4 ilçede daha eğitime ara verildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Ağlı
, Seydiler
ve Devrekani
ilçelerinin tamamında, Küre
ilçesinin ise Yatılı Bölge İlkokulu dışındaki okullarında eğitime bugün ara verildiği belirtildi.
Kastamonu il merkezi ile İhsangazi
ve Azdavay
ilçelerindeki tüm okullarda, Tosya
ve Şenpazar
ilçelerinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildiği daha önce duyurulmuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 05:50 Kaynak: AA
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