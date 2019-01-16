Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da Okullara Kar Tatili

Kastamonu'da Okullara Kar Tatili

39 dakika önce

Kastamonu'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 4 ilçede daha eğitime ara verildi.

Kastamonu'da Okullara Kar Tatili, System.String[]
Kastamonu'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 4 ilçede daha eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Ağlı, Seydiler ve Devrekani ilçelerinin tamamında, Küre ilçesinin ise Yatılı Bölge İlkokulu dışındaki okullarında eğitime bugün ara verildiği belirtildi.

Kastamonu il merkezi ile İhsangazi ve Azdavay ilçelerindeki tüm okullarda, Tosya ve Şenpazar ilçelerinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildiği daha önce duyurulmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 05:50 Kaynak: AA

Seydiler, Ağlı, Kastamonu, Güncel
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