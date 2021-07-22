Kastamonu'da otomobille kamyonet çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

Kastamonu'nun Cide ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Emrullah Gül'ün kullandığı 34 EE 2935 plakalı otomobil, Kastamonu Cide kara yolu Velioğlu mevkisinde, karşı yönden gelen A.T. idaresindeki 37 BD 407 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada sürücüler ile otomobildeki Zeynep, Fatih Poyraz ve Ömer Faruk Gül yaralandı.
Cide Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Zeynep, Fatih Poyraz ve Ömer Faruk Gül, ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: AA
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