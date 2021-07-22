Kastamonu'da otomobille kamyonet çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

Cide Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Zeynep, Fatih Poyraz ve Ömer Faruk Gül, ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazada sürücüler ile otomobildeki Zeynep, Fatih Poyraz ve Ömer Faruk Gül yaralandı.

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