Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da silahlı kavga: 1 ölü
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Kastamonu'da silahlı kavga: 1 ölü

4 dakika önce

Kastamonu'da çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü.

Kastamonu'da silahlı kavga: 1 ölü, System.String[]
Kastamonu'da çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü.
Kastamonu Ankara kara yolu Ümitköy mevkisindeki ormanlık alanda H.K. ve Fikri Akçaosmanoğlu (63) arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine H.K, yanındaki av tüfeği ile Akçaosmanoğlu'na ateş etti.
Olay yerinde hayatını kaybeden Akçaosmanoğlu'nun cesedi Kastamonu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma, olay yerinden kaçan H.K'yi arama çalışması başlattı.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 05:49 Kaynak: AA
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