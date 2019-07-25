Kastamonu'da silahlı kavga: 1 ölü

Kastamonu'da çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü.

Kastamonu'da çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü.

Kastamonu Ankara kara yolu Ümitköy mevkisindeki ormanlık alanda H.K. ve Fikri Akçaosmanoğlu (63) arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine H.K, yanındaki av tüfeği ile Akçaosmanoğlu'na ateş etti.

Olay yerinde hayatını kaybeden Akçaosmanoğlu'nun cesedi Kastamonu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma, olay yerinden kaçan H.K'yi arama çalışması başlattı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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