Kastamonu Üniversitesi güz döneminde uzaktan eğitim verecek - Son Dakika

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünce 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz dönemi için uzaktan eğitim kararı alındı.

Rektörlükten yapılan açıklamada, üniversite senatosunda Kovid-19 Küresel Salgın sürecinin ilerleyişi ve bunun 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı faaliyetleri üzerindeki muhtemel etkilerinin görüşüldü belirtildi.

Öğrenci ve üniversite mensuplarının salgından en az şekilde etkilenmesini sağlamak amacıyla gerekli tedbirlerin alındığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sağlık Bakanlığı ile Bilim Kurulunun yaptığı uyarılar ve aldığı tavsiye kararları yüz yüze eğitim sürecinin öğrencilerimiz, öğretim elemanlarımız, çalışanlarımız ve diğer paydaşlarımız açısından önemli bir riskin varlığını açıkça ortaya koymaktadır.

Bu bağlamda 2020-2021 Akademik Yılı Güz Döneminde uygulanacak eğitim-öğretim yönteminin belirlenmesi amacıyla toplanan Üniversitemiz Senatosu'nda, ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarımızın tamamında uzaktan ve dijital öğretim yöntemlerinin uygulanması kararı alınmıştır. Söz konusu kararın alınması sürecinde, kampüse ulaşım imkanları, öğrencilerin barınma imkanları ve çeşitliliği, ülkelerarası ve şehirlerarası öğrenci dolaşımı, öğrencilerin sosyal hayata katılımı, gibi faktörler dikkate alınmıştır."

Açıklamada salgın sürecine ilişkin Sağlık Bakanlığı ve YÖK'ün alacağı kararlar doğrultusunda yapılabilecek düzenlemelerin resmi web sitesi ve sosyal medya hesaplarından duyurulacağı kaydedildi.