Son Dakika Haberleri: Kastamonu Üniversitesi ile Kazakistan Bolaşak Akademisi Arasında İş Birliği

Kastamonu Üniversitesi ile Kazakistan Bolaşak Akademisi Arasında İş Birliği

46 dakika önce

Kastamonu Üniversitesi ile Kazakistan Bolaşak Akademisi arasında, iş birliği protokolü imzalandı.

Kastamonu Üniversitesi ile Kazakistan Bolaşak Akademisi Arasında İş Birliği, System.String[]
Kastamonu Üniversitesi ile Kazakistan Bolaşak Akademisi arasında, iş birliği protokolü imzalandı.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın, rektörlük binasında düzenlenen protokol töreninde yaptığı konuşmada, Kazakistanlı kardeş akademiyle gerçekleştirilecek çalışmalarda sınır bulunmayacağını söyledi.

İki kurum arasında akademik anlamda önemli çalışmalar yapılacağını belirten Aydın, "Sizinle beraber akademik olarak araştırma, geliştirme, hoca ve talebe değişimi, Mevlana, Erasmus Plus başta olmak üzere ortak projeler yapabiliriz. Ayrıca arzu ederseniz ortak diploma hususunda her şeyi yapabiliriz." dedi.

Kastamonu Üniversitesindeki sistemlerin aynısının Kazakistan'da da olması için teknik konularda destek verebileceklerine işaret eden Aydın, "Elbette ortak çalışma sahaları çok olacaktır. Akademisyenlerimizi bir araya getirirsek, çok sık şekilde daha güzel şeyler çıkacaktır. Kastamonu Üniversitesi sizin üniversitenizdir. Dolayısıyla buranın her şeyi size aittir. Burada sizin için bir sınırlama olmaz. Geçmişimiz birdir, geleceğimiz bir olacaktır. Kastamonu da sizin evinizdir. Evinize ve üniversitenize hoş geldiniz." diye konuştu.

Kazakistan Bolaşak Akademisi Rektörü Prof. Dr. Kuralbay Menlibayev de Kazakistan'ın Türk'ü, Türkiye'nin ise Kazak'ı olduğunu söyledi.

Birçok alanda birlikte çalışılacağını ve Türkiye'deki bazı üniversitelerle anlaşmaları bulunduğunu da aktaran Menlibayev, "Bu yıldan itibaren artık açık öğretim Kazakistan'da olmayacak ama uzaktan eğitim teknolojisine başlıyoruz. Duyduk ki Kastamonu Üniversitesinde uzaktan eğitim sistemi çok gelişmiş. Bunu sizden öğrenmeye geldik." dedi.

Konuşmaların ardından, Aydın ve Menlibayev arasında akademik ve teknik konularda ikili iş birliği protokolü imzalandı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 05:54 Kaynak: AA
Kazakistan, Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dolu ve Yağmur Bir Kentimizde Hayatı Felç Etti Bir Kentimiz Kara Teslim! Ekipler, Günde En Fazla 1 Kilometre İlerleyebiliyor Öğrenci Kavgasına Gelen Polislere Büyük Sürpriz! Son Dakika! YSK, MHP'li İsmin Seçilme Yeterliliğine Sahip Olmadığını Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 18:40:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kastamonu Üniversitesi ile Kazakistan Bolaşak Akademisi Arasında İş Birliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]