Kastamonu ve Amasya'da "Mehmetçiğe Destek Yürüyüşü" gerçekleştirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kastamonu ve Amasya'da 'Mehmetçiğe Destek Yürüyüşü' gerçekleştirildi - Son Dakika

Kastamonu ve Amasya'da "Mehmetçiğe Destek Yürüyüşü" gerçekleştirildi

6 saat önce

Kastamonu ile Amasya'nın Taşova ve Suluova ilçelerinde "Mehmetçiğe Destek Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Kastamonu ve Amasya'da

Kastamonu ile Amasya'nın Taşova ve Suluova ilçelerinde "Mehmetçiğe Destek Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Kastamonu Üniversitesi öğrencilerinden oluşan bir grup, Kışla Parkı'ndan Türk bayrakları eşliğinde slogan atarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Meydanda yapılan programda, İdlib'de şehit düşen askerlerin isimleri okundu. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program sona erdi.

Öğrencilerden Necla Ada Kasabalı gazetecilere yaptığı açıklamada, son günlerde gelen şehit haberlerinin herkesi derinden üzdüğünü söyledi.

Tüm şehitler için bir araya geldiklerini ifade eden Kasabalı, "Çok sayıda Mehmetçiğimizi şehit verdik. Onlar için bir araya gelip yürümek istedik." dedi.

- Amasya

Amasya'nın Taşova ilçesinde Mehmetçiğe destek ve şehitleri anma yürüyüşü düzenlendi.

Belediye binası önünde toplanan vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından slogan atıldı.

Kaymakam Mustafa Berk Çelik, yaptığı konuşmada, geçmişte olduğu gibi bugün de tüm zorlukların aşılacağını söyledi.

Belediye Başkanı Bayram Öztürk ise kahraman Türk ordusunun yanında olduklarını göstermek için bir araya geldiklerini kaydetti.

Amasya'nın Suluova ilçesindeki yürüyüşte Belediye Kültür Merkezi önünde toplanan vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü.

Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından slogan atıldı.

Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz, konuşmasında Türk askerinin ülke güvenliği için 24 saat mücadele ettiğini ifade etti.

Belediye Başkanı Fatih Üçok ise alanda toplananların tek gayesinin vatanına, milletine ve namusuna sahip çıkmak olduğunu belirtti.

Daha sonra İlçe Müftüsü Süleyman Çoban tarafından dua edildi.

Kastamonu, Taşova, Amasya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 08:16 Kaynak: AA
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