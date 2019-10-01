Son Dakika Haberleri: Katar Büyükelçisinden TFF Başkanı Özdemir'e ziyaret
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Katar Büyükelçisinden TFF Başkanı Özdemir'e ziyaret

1 saat önce

Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek el-Şafi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'e ziyarette bulundu.

Katar Büyükelçisinden TFF Başkanı Özdemir'e ziyaret, System.String[]

Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek el-Şafi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'e ziyarette bulundu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, federasyonun Riva'daki idari merkezinde gerçekleşen ziyarette, TFF başkan vekilleri Servet Yardımcı, Mehmet Baykan, yönetim kurulu üyeleri Ali Düşmez, Hamit Altıntop, Alkın Kalkavan, İsmail Erdem, Nuri Akın, genel sekreter Kadir Kardaş, Katar Büyükelçilik Müsteşarı Fahad El-Eida ile Kuzu Grup Yönetim Kurulu Üyesi ve Üst Yöneticisi Özen Kuzu da yer aldı.

Ziyarette Nihat Özdemir, Salim Mübarek el-Şafi'ye A Milli Takım forması hediye etti.

Büyükelçi Salim Mübarek el-Şafi ile beraberindekiler, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ni inceledi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Nihat Özdemir, Ankara, Katar, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 08:32 Kaynak: AA
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