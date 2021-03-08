Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kapılarını kadınlara açtı.
Büyükelçi Mustafa Göksu ve eşi Kübra Göksu, "Açık Kapı Günü" adı verilen etkinlik kapsamında 50 kadın misafiri ağırladı.
Etkinliğe Türk kadınların yanı sıra Meksika'nın Doha Büyükelçisi Garciela Gomez Garcia ile Katar Finans Merkezi İş Geliştirme Müdürü Şeyha el-Anud Al Sani de katıldı.
Büyükelçi Göksu etkinlik kapsamında yaptığı konuşmada, Türk kadınlarla bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Toplumun ilerlemesinde kadının oynadığı rolün önemine işaret eden Göksu, Türk kadınının eğitim, sanat, ekonomi, siyaset gibi farklı alanlarda varlık göstermesi gerektiğini vurguladı.
Etkinliğe katılan kadınlar ise Katar'daki çalışma sektöründe yaşadıkları tecrübeleri aktardı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Katar'daki Türk Büyükelçiliğinde Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi - Son Dakika