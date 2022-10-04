Katar ve Kuveyt'ten Rusya'nın Ukrayna'nın bazı bölgelerini ilhakına tepki - Son Dakika
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Katar ve Kuveyt'ten Rusya'nın Ukrayna'nın bazı bölgelerini ilhakına tepki

04.10.2022 00:06
Katar ve Kuveyt'ten Rusya'nın Ukrayna'nın bazı bölgelerini ilhakına tepki

Katar ve Kuveyt, Rusya'nın Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini ilhak kararını kabul etmediklerini belirtti.

Katar ve Kuveyt, Rusya'nın Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini ilhak kararını kabul etmediklerini belirtti.

Katar Dışişleri Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'nın bazı bölgelerini ilhak ettiğini duyurmasıyla ilgili gelişmelerin büyük bir endişeyle takip edildiği aktarıldı.

Dışişleri Bakanlığı, "Ukrayna'nın uluslararası kabul görmüş sınırları içinde egemenliğine, toprak bütünlüğüne saygı duyulması ve krize bir çözüm olarak diyalog yolunun izlenmesi gerekliliğini" vurguladı.

Katar'ın bu krize acilen barışçıl bir çözüm bulmayı amaçlayan her türlü uluslararası ve bölgesel çabaya katkıda bulunmaya hazır olduğu yinelenen açıklamada ayrıca Doha'nın ilgili tüm taraflar için iletişim kanallarının açık olduğu belirtildi.

Kuveyt Dışişlerinden yapılan açıklamada da, Rusya'nın Ukrayna'nın bazı topraklarının ilhakını duyurmasıyla ilgili gelişmelerin büyük bir endişeyle takip edildiği ifade edildi.

Açıklamada, "Ukrayna'nın uluslararası kabul görmüş sınırları içinde egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğinin" altı çizildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya tarafından ilhak edilmesine yönelik belgeleri 30 Eylül'de imzalamıştı.

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma da pazartesi günü düzenlenen oturumda bölgelerin, Rusya tarafından ilhak edilmesine ilişkin yasaları kabul etmişti.

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Kaynak: AA

Ukrayna, Kuveyt, Katar, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Katar ve Kuveyt'ten Rusya'nın Ukrayna'nın bazı bölgelerini ilhakına tepki - Son Dakika

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