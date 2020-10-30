Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,10 ile "İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon", yüzde 1,34 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" ve yüzde 0,90 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,037391 3,10 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 793,869650 1,34 QNB Finans Portföy Altın BYF 44,663961 0,90 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 50,483911 0,82 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 97,047570 0,66 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 41,910827 0,63 HSBC Portföy Altın Fonu 4,181100 0,30 Fiba Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon 1,686397 0,22 Gedik Portföy Altın Fon 1,066758 0,21 Qinvest Portföy Değ. Fon 0,070281 0,15 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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