Kavak'ta orman yangını eğitimi ve tatbikatı - Son Dakika

Amasya Orman Bölge Müdürlüğü, orman yangınlarıyla mücadeleye hazırlık kapsamında Kavak ilçesinde yangın semineri ve tatbikatı gerçekleştirdi.

Ahırlı köyü Güven Göleti mevkisinde gerçekleştirilen tatbikata, Amasya Orman Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Demirbağ, Yangın ile Mücadele Şube Müdürü Engin Keki, Kavak Orman İşletme Müdürü Recep Güneş, İş Güvenliği Uzmanı Yasin Pamuk, Orman Mühendisi Hasan Buldu, Kavak orman İşletme Müdürü Yardımcısı Meryem Şirin, orman işletme şefleri, orman muhafaza memurları, orman yangın söndürme işçileri katıldı.

Seminerde, Demirbağ, yangınlarda ilk müdahalenin önemine dikkati çekti.

Orman yangınlarında kullanılan malzemelerin tanıtımının ardından, yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirildi.

Amasya Orman Bölge Müdürü Mehmet Demirbağ, orman yangınlarının yüzde 95'inin insan eliyle çıktığını belirterek, "Bu yangın tatbikatımız koronavirüs salgını dolayısıyla geç kalmış bir tatbikat olmuştur. 2019 yılında çıkan toplam 81 orman yangınında 151 hektar ormanlık alan zarar görmüştür. Yangın ile mücadelede görevli 319 mevsimlik işçi ile 27 arazöz, 10 su tankeri 8 dozer, 11 greyder ve 15 kulemiz bulunmaktadır." dedi.

Seminer ve tatbikat sırasında koronavirüs tedbirleri alındığı görüldü.