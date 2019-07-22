Son Dakika Haberleri: Kavgada 8 kurşunla öldürüldü (2)
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Kavgada 8 kurşunla öldürüldü (2)

1 saat önce

TUTUKLANDIAntalya'nın Alanya ilçesinde tartıştığı Mehmet Şerif Çın'ı sırtından 8 mermiyle vurarak öldüren Semih İlkhan emniyetteki işlemlerini ardından adliyeye sevk edildi.

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TUTUKLANDI
Antalya'nın Alanya ilçesinde tartıştığı Mehmet Şerif Çın'ı sırtından 8 mermiyle vurarak öldüren Semih İlkhan emniyetteki işlemlerini ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan İlkhan, tutuklanarak ceza evine gönderildi.


Mehmet Şerif, Antalya, Alanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 05:11 Kaynak: DHA
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