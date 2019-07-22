Kavgada 8 kurşunla öldürüldü (2)
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TUTUKLANDIAntalya'nın Alanya ilçesinde tartıştığı Mehmet Şerif Çın'ı sırtından 8 mermiyle vurarak öldüren Semih İlkhan emniyetteki işlemlerini ardından adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 05:11 Kaynak: DHA
TUTUKLANDI
Antalya'nın Alanya ilçesinde tartıştığı Mehmet Şerif Çın'ı sırtından 8 mermiyle vurarak öldüren Semih İlkhan emniyetteki işlemlerini ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan İlkhan, tutuklanarak ceza evine gönderildi.
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