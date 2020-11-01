Kavşakta 2 otomobil çarpıştı: 8 yaralı - Son Dakika

SAKARYA'nın Söğütlü ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

?Kaza saat 11.00 sularında, D-650 Karayolu Söğütlü Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi. Sürücülerin isimlerinin öğrenilemediği kazada 54 PM 122 plakalı otomobil ile 34 JR 0433 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobiller aydınlatma direğini devirdi. Kazada, 54 PM 122 plakalı otomobilde bulunan Ahmet Yavuz, Meryem Yiğit, Mustafa Yiğit, Sebahat Yiğit ve Abdurrahman Yiğit ile 34 HR 0433 plakalı otomobilde bulunan Elmas Günçaldı, Hakan Günçaldı ve Emine Bayram yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil, polis ve itfaiye ekipleri geldi. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.