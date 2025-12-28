Kırmızı elbisesiyle Erciyes\'te kayak yapıp, gül dağıttı

Kayseri'de Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Ayşegül Soylar, kırmızı elbisesi ve kayak takımlarını giyerek Erciyes Kayak Merkezi'ne geldi.

KIRMIZI ELBİSESİYLE KAYAK YAPIP, GÜL DAĞITTI

Tekir Kapı pistinden, elbisesiyle pistte kayarak aşağı inen Soylar, elindeki gülleri vatandaşlara hediye etti. Soylar'ın davranışı, vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı.

O ANLAR KAMERADA

O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde Soylar'ın hem kayarken hem de vatandaşlara gül hediye ettiği görüldü