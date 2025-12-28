Kayseri'de Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Ayşegül Soylar, kırmızı elbisesi ve kayak takımlarını giyerek Erciyes Kayak Merkezi'ne geldi.
Tekir Kapı pistinden, elbisesiyle pistte kayarak aşağı inen Soylar, elindeki gülleri vatandaşlara hediye etti. Soylar'ın davranışı, vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı.
O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde Soylar'ın hem kayarken hem de vatandaşlara gül hediye ettiği görüldü
Son Dakika › Güncel › Kırmızı elbisesiyle Erciyes'te kayak yapıp, gül dağıttı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?