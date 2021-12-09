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Kayaklı koşu sporcuları sezona sokak lambalarının ışığında hazırlanıyor - Son Dakika

Kayaklı koşu sporcuları sezona sokak lambalarının ışığında hazırlanıyor

09.12.2021 12:00
Kayaklı koşu sporcuları sezona sokak lambalarının ışığında hazırlanıyor

Kastamonu'da genç kayakçılar, kayak sezonuna, akşamları sokak lambalarının ışığında antrenman yaparak hazırlanıyor.

Kastamonu'da genç kayakçılar, kayak sezonuna, akşamları sokak lambalarının ışığında antrenman yaparak hazırlanıyor.

Kış aylarında karda yapılacak kayaklı koşu yarışmalarına hazırlanan Kastamonulu gençler, havanın erken kararması nedeniyle antrenmanlarını paten ve tekerlekli kayaklarla okul bahçesi ve trafiğin olmadığı sokaklarda sürdürüyor.

Çoğunluğu öğrenci olan kayakçılar, ders ve kurslarının sona ermesinin ardından 17.30'da Vali Aydın Arslan Ortaokulunun bahçesinde bir araya geliyor. Bir süre okul bahçesinde ısınma hareketleri yapan sporcular, daha sonra sokak lambalarının ışığı altında trafik akışının olmadığı sakin yollarda antrenmanlarını gerçekleştiriyor.

Kayak antrenörü Muhammed Kızılarslan, AA muhabirine, kayak sporu açısından Kastamonu'da önemli çalışmalara imza attıklarını söyledi.

Antrenmanları 30 sporcu ile sürdürdüklerini belirten Kızılarslan, "Kastamonu Zirve Spor Kulübü ve Kastamonu Ilgaz Kayak, Kızak Gençlik ve Spor Kulübü antrenörüyüm. Kayaklı koşu sporcularımız ile okul çıkışı antrenmanlara devam ediyoruz. Kış yarışmalarına hazırlanıyoruz. Çocukların okuldan çıkış saatleri geç olduğu için mecburen antrenmanları akşam saatlerinde yapmak zorunda oluyoruz." dedi.

Kızılarslan, baharla birlikte asfalt çalışmalarına başladıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Haziran, temmuz ve ağustos aylarında sıcakta çalıştık. Yazın sıcağında şimdi de kışın soğuğunda çalışıyoruz. Sıfır derecede asfalt üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kar yağmadığı için tekerlekli paten antrenmanlarımız devam ediyor. Bir ay sonra kar yağmasıyla kış antrenmanlarına başlayıp yarışmalara hazırlanmaya başlamayı ümit ediyoruz. Okul bahçesinde ısınmamızı gerçekleştirdikten sonra uzun mesafe antrenmanlarımız için okul dışında sokak lambalarının altında çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Bugüne kadar elde ettiği tecrübeleri gençlere aktarmak istediğini anlatan Kızılarslan, "Dünya Şampiyonluğum var. 2006 Torino Olimpiyatlarına katıldım. Şimdi gençlerin yetişmesi için elimden geleni yapıyorum. Türkiye Kayak Federasyonu bünyesinde antrenörüm. Zaman zaman milli takım antrenörlüğü de yapıyorum." ifadelerini kullandı.

Sporculardan Ebrar Kaymaz ise 3 yıldır kayak sporu ile uğraştığını belirterek, "Yazın çalıştık, kış oldu şimdi kışın da çalışıyoruz. Tekerlekli kayaklarımızla antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Kışın katılacağımız yarışlar için gece gündüz çalışıyoruz. Okulun yanında sokak lambalarının altında şampiyon olabilmek için çalışıyoruz." dedi.

Çağla Yakupoğlu da "Okul çıkışları antrenman yapıyoruz. Karanlıkta zaman zaman zorlukları oluyor ama çalışmalarımıza ara vermiyoruz. Kışın olacak yarışlar için gece gündüz çalışıyoruz. İnşallah Ilgaz'a bir an önce kar yağar da kar üstündeki antrenmanlarımızı yaparız." diye konuştu.

Kayaklı koşu sporcuları sezona sokak lambalarının ışığında hazırlanıyor
Kayaklı koşu sporcuları sezona sokak lambalarının ışığında hazırlanıyor
Kayaklı koşu sporcuları sezona sokak lambalarının ışığında hazırlanıyor
Kayaklı koşu sporcuları sezona sokak lambalarının ışığında hazırlanıyor
Kayaklı koşu sporcuları sezona sokak lambalarının ışığında hazırlanıyor

Kastamonu, Kayak, Aydın, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayaklı koşu sporcuları sezona sokak lambalarının ışığında hazırlanıyor - Son Dakika


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