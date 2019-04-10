Son Dakika Haberleri: Kayalıklarda Mahsur Kalan Keçiyi Akut Kurtardı

Kayalıklarda Mahsur Kalan Keçiyi Akut Kurtardı

8 dakika önce

Eskişehir'in İnönü ilçesinde kayalıklarda 4 gün boyunca mahsur kalan keçi, AKUT ekibi tarafından kurtarıldı.

Kayalıklarda Mahsur Kalan Keçiyi Akut Kurtardı, System.String[]
Eskişehir'in İnönü ilçesinde kayalıklarda 4 gün boyunca mahsur kalan keçi, AKUT ekibi tarafından kurtarıldı.

Eskişehir'e yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki İnönü İlçesi kırsalında araziye yayılan küçükbaş sürüsünden ayrılan bir keçi, ilçe sınırları içerisinde bulunan sarp kayalıklarda mahsur kaldı. Yaklaşık 50 metre yükseğe kadar tırmanan keçi, sahibi Hasan Balık tarafından kurtarılamayınca AKUT Eskişehir ekibine haber verildi. Sarp arazide, 2 saatlik yürüyüş sonunda bölgeye ulaşan 5 gönüllüden oluşan AKUT ekibi gerekli güvenlik önlemlerini aldıktan sonra keçinin çıktığı noktaya yukarıdan ip tekniklerini kullanarak ulaştı. Küçük ve büyükbaş hayvan kurtarma konusunda özel eğitimli olan AKUT personeli keçiyi kendisine bağlayarak emniyetli bir sekilde güvenli alana kadar indirdi. Ekipler tarafından yaklaşık 4 saat süren operasyonla mahsur kaldığı yerden  kurtarılan keçi sahibine teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:34 Kaynak: DHA
Hasan Balık, Eskişehir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İngiliz Banka Standard Chartered 1,1 Milyar Dolar Ceza Ödeyecek Mevlüt Uysal'ın Anlattıkları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Şaşkına Çevirmiş Altını Olanlar Dikkat! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları Erdoğan Talimat Verdi, Ahlat'ta Cumhurbaşkanlığı Köşkü İnşaatı Başladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 10:42:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayalıklarda Mahsur Kalan Keçiyi Akut Kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]