Kayıp çocuk jandarma ekipleri tarafından bulundu - Son Dakika
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Kayıp çocuk jandarma ekipleri tarafından bulundu

13.04.2022 12:23
Kayıp çocuk jandarma ekipleri tarafından bulundu

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Yığılca ilçesinde kaybolan 10 yaşındaki çocuk jandarma ekipleri tarafından kısa sürede bulunarak aileye teslim edildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Yığılca ilçesinde kaybolan 10 yaşındaki çocuk jandarma ekipleri tarafından kısa sürede bulunarak aileye teslim edildi.

Olay Düzce'nin Yığılca ilçesinde meydana geldi. Baba, 23: 00 sıralarında jandarma ekiplerine giderek 10 yaşındaki oğlunun akşam saat: 20: 00'den bu yana eve gelmediğini köyde ve çevrede araştırma yaptığını ancak çocuğunun bulamadığını bildirdi. Kayıp başvurusunda üzerine Cumhuriyet Savcının talimatı ile Jandarma arama çalışmalarına başladı. Aramalar sonucu çocuk Doğancılar Köyü ile Yağcılar Köy yol arasında bulunarak aile teslim edildi. - DÜZCE

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Araştırma, Jandarma, Düzce, Baba, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayıp çocuk jandarma ekipleri tarafından bulundu - Son Dakika


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