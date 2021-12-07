Kayıp Neslihan'dan haber alınamıyor - Son Dakika

Iğdır'da, dün sabaha karşı yanına aldığı çantası ile evden ayrılan Neslihan'dan haber alınamıyor.

Edinilen bilgiye göre, Aralık ilçesine bağlı Hasanhan köyünde ikamet eden Huriye ve Sabri Demir çiftinin en büyük çocuğu olan Neslihan Demir dün sabah saat 05.00 sularında evden ayrıldı. Aralık merkeze giderek otobüse binen lise öğrencisi 15 yaşındaki Neslihan Demir, Iğdır merkezde araçtan inerek kayıplara karıştı. Neslihan'a ulaşamayan ailenin ekiplere haber vermesi üzerine, jandarma geniş çaplı arama başlattı. Anne Huriye ve baba Sabri Demir bir an önce kızlarının bulunması için yardım istedi. Aile, "Kızımızı görenlerin bize haber vermelerini istiyoruz" şeklinde konuştu.

(Ercan Tunç/İHA)