Kayıp şahıs dere yatağına uçan otomobilinde ölü bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kayıp şahıs dere yatağına uçan otomobilinde ölü bulundu - Son Dakika

Kayıp şahıs dere yatağına uçan otomobilinde ölü bulundu

6 saat önce

Karaman'da 3 gündür kayıp olarak aranan Veli Altaş, dere yatağına uçan otomobilinin içerisinde ölü olarak bulundu.

Kayıp şahıs dere yatağına uçan otomobilinde ölü bulundu, System.String[]

Karaman'da 3 gündür kayıp olarak aranan Veli Altaş, dere yatağına uçan otomobilinin içerisinde ölü olarak bulundu.


Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde bir vatandaş Sarıveliler- Taşkent yolunun 1. kilometresinde dere yatağına bir otomobilin uçmuş vaziyette olduğunu görerek durumu hemen jandarmaya haber etti. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede otomobilin üç gündür kayıp olarak aranan 51 yaşındaki Veli Altaş'a ait olduğunu tespit etti. Otomobilin yanına vararak kontrol eden ekipler vücudunun bir kısmı suyun içinde olan Altaş'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Altaş'ın cesedi araç içerisinden çıkarılarak Sarıveliler Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobilin uçtuğu derenin yoldan aşağıda olması nedeniyle oradan geçenler tarafından fark edilemediği öğrenildi.


Kayıp olan Altaş'ı AFAD ve jandarma ekipleri üç gündür her yerde arıyordu. - KARAMAN

Sarıveliler, Jandarma, Karaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 07:22 Kaynak: İHA

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