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Kaymakam Atak, şehit ailesinin mutluluğuna ortak oldu

25 dakika önce

Manisa'nın Selendi İlçe Kaymakamı Can Atak 1993 yılında Bingöl'de şehit düşen Jandarma Er Ekrem Çimen'in yeğeni Filiz Çimen'in düğününe katılarak şehit ailesinin mutluluğuna ortak oldu.

Kaymakam Atak, şehit ailesinin mutluluğuna ortak oldu, System.String[]
Manisa'nın Selendi İlçe Kaymakamı Can Atak 1993 yılında Bingöl'de şehit düşen Jandarma Er Ekrem Çimen'in yeğeni Filiz Çimen'in düğününe katılarak şehit ailesinin mutluluğuna ortak oldu.

Selendi Kaymakamı Can Atak, 1993 yılında Bingöl'de şehit düşen Jandarma Er Ekrem Çimen'in yeğeni Filiz Çimen'in düğününe katıldı. Kaymakam Atak düğün töreninde gelin Filiz ile damat Kadir'in yüzüklerini takıp, kurdelesini keserek kendilerine mutluluklar diledi. Şehitlerin geride emanet olarak bıraktıkları ailelerinin kendileri için çok kıymetli olduğunu söyleyen Kaymakam Can Atak, "Şehitlerimize olan minnet borcumuzu ödeyemeyiz. Belki ama en azından onların emaneti olan ailelerine her zaman sahip çıkmak için elimizden gelen gayreti devletimiz ve bizler göstermeye çalışacağız" dedi.

Şehidin Abisi Haşim Çimen, Kaymakam Atak'a bu mutlu günlerine katıldığı için teşekkür etti. Gece geç saatlere kadar devam eden düğün töreninde gelin ile damat yöresel oyunları oynadılar. - MANİSA
Selendi, Bingöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 08:51 Kaynak: İHA
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