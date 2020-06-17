Kaymakam Çeçen'den maske üretim atölyesine ziyaret - Son Dakika

VAN (İHA) – Van'ın Çatak Kaymakamı Ekrem Çeçen, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne ait atölyelerde maske üretimi yapan usta öğreticileri ziyaret etti.



Çatak Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa hazırladığı 'Maske Üretim' projesi kapsamında maske üretimi hız kesmeden devam ediyor. İlçe Kaymakamı Ekrem Çeçen'in vermiş olduğu destekle Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde usta öğreticiler tarafından standartlara uygun olarak üretilen maskeler, öncelikli olarak yaşlı ve engelli vatandaşlar olmak üzere kamu kurumlarına, esnafa ve vatandaşa ücretsiz olarak dağıtılacak.



Kaymakam Ekrem Çeçen, ülke olarak birlik ve beraberlik içinde korona virüs salgınının üstesinden geleceklerini belirterek, "Normalleşme sürecinde maske kullanımı çok daha büyük önem arz ediyor. Cumhurbaşkanımızın bu yöndeki talimatını yerine getirmek adına tüm gücümüzle gayret ediyoruz. Maske üretiminde emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.



Halk Eğitim Merkezi Müdürü Erkan Manto da, tamamı gönüllü usta öğreticilerden oluşan 12 kişilik ekiple günlük ortalama 500 ile 600 adet maske üreterek görevlilere teslim ettiklerini söyledi. Manto, "Tüm usta öğreticilerimize bu gayretleri için teşekkür ediyorum. Bizler elimizden geldiği kadar kaymakamımızın maddi ve manevi olarak vermiş olduğu destekle gönüllü usta öğreticilerimizle maske üretimine ihtiyaçlar dahilinde devam edeceğiz" dedi. - VAN