Kaymakam Özadalı'dan Askeri Tabura Ziyaret

Batman'ın Sason İlçe Kaymakamı Abdullah Özadalı, İlçe Jandarma Tabur Komutanlığı'nı ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Batman'ın Sason İlçe Kaymakamı Abdullah Özadalı, İlçe Jandarma Tabur Komutanlığı'nı ziyaret ederek incelemelerde bulundu.



7. Jandarma Taburu'nu ziyaret eden Kaymakam Özadalı, tabur girişinde tabur Komutanı Binbaşı Mehmet Kahya tarafından karşılandı. Askeri taburun kullandığı zırhlı araçlarda incelemelerde bulunan Kaymakam Özadalı, daha sonra taburda buluna askerlerle bir araya geldi. Askeri taburda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Özadalı, Tabur Komutanı Mehmet Kahya ve taburdaki diğer askeri personelleri yürütükleri başarılı çalışmalardan dolayı kutladı.



Ziyaretinde kaymakam Özadalı'ya ilçe Cumhuriyet Savcısı Abidin Yücesan eşlik etti. - BATMAN

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