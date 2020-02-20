Kaymakam Tuna'dan üçü kendi çocukları 6 engelliye bakan çifte ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaymakam Tuna'dan üçü kendi çocukları 6 engelliye bakan çifte ziyaret - Son Dakika

Kaymakam Tuna'dan üçü kendi çocukları 6 engelliye bakan çifte ziyaret

7 saat önce

Giresun'un Bulancak ilçesi Kaymakamı Ali İkram Tuna, üçü kendi çocukları üçü de akrabaları olan zihinsel engelliye özenle bakan Namık Tekin ve Aysel Çaylak çiftini ziyaret etti.

Kaymakam Tuna'dan üçü kendi çocukları 6 engelliye bakan çifte ziyaret, System.String[]

Giresun'un Bulancak ilçesi Kaymakamı Ali İkram Tuna, üçü kendi çocukları üçü de akrabaları olan zihinsel engelliye özenle bakan Namık Tekin ve Aysel Çaylak çiftini ziyaret etti.

İhsaniye Mahallesi'nde 64 yaşındaki Namık Tekin Çaylak ile 63 yaşındaki eşi Aysel Çaylak, çocukları Barış (38), Savaş (32), Mutlu (27) ile Aysel Çaylak'ın kardeşleri Merdan (54), Gürdal (56), Erdal Tirsi'nin (59) yaşadığı eve giden Kaymakam Tuna, ailenin sorunlarını dinledi.

Tuna, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, son zamanlarda birçok aile için vakıf olarak ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Tuna, Bulancak'ta yardıma ihtiyacı bulunan birçok aile ve vatandaşın bulunduğunu ifade ederek, "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızdan bu ailelerimize ve vatandaşlarımıza elimizden gelen desteği sağlamaya çalışıyoruz. Sağ olsun AK Parti Giresun Milletvekilimiz Sayın Kadir Aydın ile de bu konuyu görüştük. Kendisi de Bakanlık nezdinde ilçemize yardımcı olacaklar." dedi.

Çaylak ailesinin ev sorununu çözmek için gerekli çalışmayı başlatacaklarını dile getiren Tuna, "Ailemizin İcilli köyünde kendilerine ait eski bir evi bulunuyor. Bu evi yapabilmek ve ailemize sıcak bir yuva kurabilmek adına gerekeni yapacağız. Bulancaklı hayırsever hemşehrilerimizin de bu işe duyarlı olduğunu bilmek bizleri sevindirdi. Elbirliğiyle bu ailemize sahip çıkacağız." diye konuştu.

Ali İkram Tuna, Bulancak, Giresun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 04:52 Kaynak: AA
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