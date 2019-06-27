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Kaymakamın acı günü

1 saat önce

Kaymakamın acı günü Öldürülen kaymakamın oğlu toprağa verildiSAMSUN - Bursa'nın Gemlik Kaymakamı Kemal İnan'ın Denizli'de bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki oğlu Samsun'da toprağa verildi.

Kaymakamın acı günü
Öldürülen kaymakamın oğlu toprağa verildi
SAMSUN - Bursa'nın Gemlik Kaymakamı Kemal İnan'ın Denizli'de bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki oğlu Samsun'da toprağa verildi.
Denizli'nin Kınıklı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Gemlik Kaymakamı Kemal İnan'ın oğulları Safa Akif İnan ve A.B.İ. bıçaklandı, diğer oğlu M.B.İ. ise darp edildi. Hastaneye kaldırılan 3 çocuktan 15 yaşındaki Safa Akif İnan yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Safa Akif İnan'ın cenazesi Samsun'un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi'nde bulunan dede evine getirildi. Burada helallik alınmasından sonra cenaze Kılıçdede Camisi'ne götürüldü. Cenazeye törenine Samsun Valisi Osman Kaymak, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Samsun Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, AK Parti Samsun İl Başkanı Av. Erkan Aksu, kaymakamlar, İnan ailesi ve vatandaşlar katıldı.
İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Safa Akif İnan'in cenazesi Asri Mezarlığında gözyaşları içinde toprağa verildi. Kaymakam Kemal İnan oğlunun tabutunu uzun süre taşıdı.
Kaymakamın acı günü
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 07:11 Kaynak: İHA
Denizli, Kemal İnan, Bursa, Samsun, 3. Sayfa
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