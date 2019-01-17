Kayseri'de Asayiş
32 dakika önce
Kayseri'de son 1 ayda çeşitli asayiş suçlarından gözaltına alınan 754 kişiden 223'ünün tutuklandığı bildirildi.
Kayseri
'de son 1 ayda çeşitli asayiş suçlarından gözaltına alınan 754 kişiden 223'ünün tutuklandığı bildirildi.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 1 ayda Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet, Gasp, Hırsızlık, Ahlak, Oto Hırsızlık, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro amirliklerince 99 olayla ilgili yakalanan 754 kişiden 223'ü tutuklandı.
Öte yandan, Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalarda son 1 ayda kaybolan 71 kişiden 64'ü bulundu, 7'sinin arama çalışmaları sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 04:08 Kaynak: AA
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