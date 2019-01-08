Kayseri'de Kablo Hırsızlığı
1 saat önce
Kayseri'nin İncesu ilçesinde, haberleşme ve enerji nakil hatlarındaki kabloları keserek çaldıkları tespit edilen 3 zanlı tutuklandı.
Kayseri
'nin İncesu
ilçesinde, haberleşme ve enerji nakil hatlarındaki kabloları keserek çaldıkları tespit edilen 3 zanlı tutuklandı. Jandarma
ekipleri, Çardaklı
Mahallesi'nde Türk Telekom
'a ait haberleşme ve enerji nakil hatlarındaki kabloların kesildiğini tespit etti.
Olay bölgesi ve çevrede yapılan araştırma sonucu belirlenen şüpheliler A.S. ve H.O. ikametlerinde gözaltına aldı.
Zanlıların ikametlerindeki aramada, 200 metre uzunluğundaki kablolarla bunları kesmekte kullandıkları aletler ele geçirildi.
Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda Ö.A. da gözaltına alındı.
Daha önce de benzer hırsızlık olaylarına karıştıkları belirlenen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:46 Kaynak: AA
Bakanlık Duyurdu! Bunları Yapanın 700 Lirası Cebinde Kalacak
Camiye Kurulan Güneş Panelleri Sayesinde Hem Bin TL'lik Faturadan Kurtuldular Hem de Para Kazanmaya Başladılar
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kredi Kartı Borcu Olanlara Müjde
Erdoğan'dan Deniz Çakır'a Sert Sözler: Faşistliğin En Dik Alasıdır