Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Kablo Hırsızlığı

Kayseri'de Kablo Hırsızlığı

1 saat önce

Kayseri'nin İncesu ilçesinde, haberleşme ve enerji nakil hatlarındaki kabloları keserek çaldıkları tespit edilen 3 zanlı tutuklandı.

Kayseri'de Kablo Hırsızlığı, System.String[]
Kayseri'nin İncesu ilçesinde, haberleşme ve enerji nakil hatlarındaki kabloları keserek çaldıkları tespit edilen 3 zanlı tutuklandı.

Jandarma ekipleri, Çardaklı Mahallesi'nde Türk Telekom'a ait haberleşme ve enerji nakil hatlarındaki kabloların kesildiğini tespit etti.

Olay bölgesi ve çevrede yapılan araştırma sonucu belirlenen şüpheliler A.S. ve H.O. ikametlerinde gözaltına aldı.

Zanlıların ikametlerindeki aramada, 200 metre uzunluğundaki kablolarla bunları kesmekte kullandıkları aletler ele geçirildi.

Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda Ö.A. da gözaltına alındı.

Daha önce de benzer hırsızlık olaylarına karıştıkları belirlenen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:46 Kaynak: AA

İncesu, Kayseri, Güncel
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