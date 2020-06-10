Kayseri'de kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

Ramazan D'nin kullandığı 50 AU 724 plakalı otomobil ile sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 38 AAP 245 plakalı kamyonet, Ayvazhacı Mahallesi Saimbeyli yolunda çarpıştı.

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