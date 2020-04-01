Kayseri'de karantinadaki umrecilerden 192'sinin tahliyesi tamamlandı - Son Dakika

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Kayseri'de karantinadaki umrecilerden 192'sinin tahliyesi tamamlandı
6 saat önce
Kayseri'de, umre dönüşü koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan 252 kişiden 192'sinin tahliyesi tamamlandı.
Kayseri'de, umre dönüşü koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan 252 kişiden 192'sinin tahliyesi tamamlandı.
Türkiye'ye dönmelerinin ardından 16 Mart'ta kentteki Hunat Hatun Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen umrecilerden dün tahliyelerine başlanan 192 kişi, yurt bahçesine kurulan çadırda sağlık görevlileri tarafından kontrolden geçirilip otobüslerle memleketlerine gönderildi.
Diğer umrecilerden bir kısmının hastanede takip edildiği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 10:40 Kaynak: AA
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