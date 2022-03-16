Kayseri'de şüpheli valiz paniği - Son Dakika
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Kayseri'de şüpheli valiz paniği

16.03.2022 22:08

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kaldırımda unutulan valiz paniğe neden olurken, yapılan incelemede valizin boş olduğu tespit edildi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kaldırımda unutulan valiz paniğe neden olurken, yapılan incelemede valizin boş olduğu tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Battalgazi Mahallesi Tanyeli Sokak üzerinde kaldırımın üzerinde valizin olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, sokağı ve sokağa bağlanan yollara güvenlik şeridi çekerek araç ve yaya geçişine izin vermedi. Bir süre sonra sokağa gelen bomba imha uzmanları, valiz üzerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemede valizin boş olduğu belirlendi. Şüpheli valiz çöpe atılırken, çevredeki vatandaşlar da rahat bir nefes aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kayseri'de şüpheli valiz paniği
Kayseri'de şüpheli valiz paniği
Kayseri'de şüpheli valiz paniği
Kayseri'de şüpheli valiz paniği
Kayseri'de şüpheli valiz paniği

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Kayseri, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de şüpheli valiz paniği - Son Dakika


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