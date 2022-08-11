Kayseri'de Yamaç Paraşütü Ali Dağı Mesafe Şampiyonası sürüyor - Son Dakika
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Kayseri'de Yamaç Paraşütü Ali Dağı Mesafe Şampiyonası sürüyor

11.08.2022 15:00
Kayseri'de Yamaç Paraşütü Ali Dağı Mesafe Şampiyonası sürüyor

Kayseri'de Talas Belediyesinin ev sahipliğinde Hava Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Yamaç Paraşütü Ali Dağı Mesafe Şampiyonası sürüyor.

Kayseri'de Talas Belediyesinin ev sahipliğinde Hava Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Yamaç Paraşütü Ali Dağı Mesafe Şampiyonası sürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 Ağustos'ta başlayan yarışlar 14 Ağustos'a kadar sürecek.

Talas ilçesinin güneyinde, şehir merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan yaklaşık 2 bin rakımlı Ali Dağı'ndaki yarışlara 23'ü İranlı 70 sporcu katılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Ali Dağı'nda uluslararası düzeyde yamaç paraşütü yarışmaları yapılmasını sağladıklarını belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde bile ara vermeden bu etkinliklere devam ettiklerini anlatan Yalçın, şunları kaydetti:

"Yerel yönetim olarak Ali Dağı'nı nasıl daha güzel hale getiririz diye çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunlardan biri Ali Dağı'nın bir rehabilitasyon merkezi haline gelmesiyle birlikte, yamaç paraşütü, yelkenkanat, model uçak gibi kurs merkezleri yapacağız. Aynı zamanda burada 1300 metre uzunluğunda füniküler sistemi projelendirdik. Önümüzdeki günlerde ihalesini yapacağız ve inşallah seneye şekillendiğini göreceğiz." ???????

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Kaynak: AA

Toros Dağları, Kayseri, Talas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de Yamaç Paraşütü Ali Dağı Mesafe Şampiyonası sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de Yamaç Paraşütü Ali Dağı Mesafe Şampiyonası sürüyor - Son Dakika
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