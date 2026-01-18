Kayseri\'de Trafik Kazası: Sürücü Hafif Yaralandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüje çarptı. Kazada sürücü hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeni Mahalle Erkilet Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında, R.O., yönetimindeki 40 DS 630 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak, yola savruldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalenin ardından R.O.'yu ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Çalışmaların ardından otomobil çekiciyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KAYSERİ