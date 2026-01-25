Kayseri\'de Türk Bayrağı\'na Saldırıya Tepki

Kayseri Turancı Dernekler Birliği tarafından düzenlenen organizasyonda vatandaşlar; geçtiğimiz günlerde Mardin'in Nusaybin ilçesindeki Türk Bayrağı'na yapılan saldırıya tepki gösterdi.

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan dernek üyeleri ve vatandaşlar; Türk Bayrağı'na yapılan saldırıya tepki gösterdi. Burada açıklama yapan Dernek Başkanı Efe Emir Dalklıç; bayrağa yapılan saldırının Türk Milleti'nin birliğine yapıldığını ifade ederek; "Türk Bayrağı yalnızca bir devlet sembolü değil, Adriyatik'ten Çin Seddi'ne uzanan Türk Dünyası'nın ortak tarih, onuru ve istiklal iradesidir. Bayrağın yere indirilmesi bir devlete değil Türk Milleti'nin birliğine ve binlerce yıllık devlet geleneğine yapılmış açık bir saldırıdır. Bu alçak provokasyon Türk'ün yükselişinden rahatsız olan zihniyetlerin eseridir. Bayrağı hedef alanlar bilmelidir ki Türk Bayrağı, tüm Türk yurtlarının ortak namusudur. Yüce Türk Milleti olarak tespit edilen faillerin en ağır şekilde cezalandırılmasını ve bu tür saldırılara asla müsamaha gösterilmeyeceğinin açıkça ilan edilmesini talep ediyoruz" dedi.

Açıklamanın ardından grup; İstiklal Marşı okuduktan sonra vatandaşlara Türk Bayrağı dağıttı. - KAYSERİ