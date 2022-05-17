Kayseri'de "Ulu Çınarlar"dan el sanatları sergisi

Kayseri'de Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi'nde vakit geçirmek için bir araya gelen 60 yaş üstü vatandaşlar, yaptıkları el sanatları çalışmalarından sergi açtı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi'ne gelen 60 yaş üstü vatandaşlar, burada birbirleriyle sohbet ediyor, sağlık kontrolünden geçiriliyor ve bazı el sanatları ile uğraşıyor.

Merkeze gelen yaşlılar tarafından dolgu oyuncak yapımı, örgü işleri, dekoratif tablolar, ahşap boyama tekniklerinin kullanıldığı farklı kategoride 208 parça el işi ürün yapıldı.

Bu eserler, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ile Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) iş birliğinde açılan "Çınarların Elinden El Sanatları Sergisi"nde buluştu.

Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Fuaye Alanı'ndaki serginin açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "KAYMEK'in yaptığı bu anlamlı ve önemli çalışmadan dolayı büyüklerimize ve destek veren öğretmenlerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Serginin açılışına, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, meclis üyeleri ile Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi'ne gelenler katıldı.