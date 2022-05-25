Uyuşturucu operasyonunda 2 kardeş yakalandı - Son Dakika
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Uyuşturucu operasyonunda 2 kardeş yakalandı

25.05.2022 16:26

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen iki kardeş, polis tarafından gözaltına alındı.

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen iki kardeş, polis tarafından gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, C.G. ve kardeşi M.G'nin uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti. Bu kapsamda, zanlıların ikametine düzenlenen operasyonda, 423 gram sentetik uyuşturucu, 5,96 gram esrar, hassas terazi, uyuşturucu paketlemede kullanıldığı değerlendirilen aparatlar, tabanca ve uyuşturucu ticareti bilgilerinin yer aldığı notlar ele geçirildi.

Polis, 2 kardeşi gözaltına aldı.

Uyuşturucu operasyonunda 2 kardeş yakalandı
Uyuşturucu operasyonunda 2 kardeş yakalandı
Uyuşturucu operasyonunda 2 kardeş yakalandı
Uyuşturucu operasyonunda 2 kardeş yakalandı
Uyuşturucu operasyonunda 2 kardeş yakalandı

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Pendik'teki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı Pendik'teki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
Kaynak: AA

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