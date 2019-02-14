Kayseri'deki Terör Operasyonu

Kayseri Terörle Mücadele ve Polis Özel Harekat ekipleri tarafından PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütüyle irtibatı bulanan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyonda yakalanan 2'si Suriyeli 6 kişi adliyeye sevk edildi.

Kayseri Terörle Mücadele ve Polis Özel Harekat ekipleri tarafından PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütüyle irtibatı bulanan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyonda yakalanan 2'si Suriyeli 6 kişi adliyeye sevk edildi.



Edinilen bilgiye göre PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellemesine yönelik yapılan çalışmalarda 15 Şubat terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanması yıl dönümü münasebetiyle Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Polis Özel Harekat ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon yapıldı.



Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nden yola çıkan ekipler 2'si Suriye uyruklu olan 6 şahısın evine baskın yaptı. Gözaltına alınan zanlılar Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alındı.



Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. - KAYSERİ

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