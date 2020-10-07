Seyrani Meslek Yüksekokulu'nun peyzajı tamamlandı - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Seyrani Meslek Yüksekokulu'nun peyzaj çalışmalarını tamamladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri'nin her alanını geliştirmeye ve güzelleştirmeye kendine hedef edinen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KAYÜ Seyrani Meslek Yüksek Okulu'nun bahçesini yeniden düzenleyip adeta çiçek bahçesine dönüştürülmesini sağladı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından peyzaj alanlarına dikilen çiçekler, yüksek okulun bahçesine rengarenk bir görünüm kazandırdı.

Bahçeye, 10 adet yapraklı ağaç, 5 adet mavi ladin, 50 adet yarı bodur berberis, 50 adet lavanta çiçeği, 7 adet leylandi, 2 adet mazı, 25 ibreli ağaç, 25 adet sarmaşık, 60 adet gül dikildi.

Ayrıca ekipler tarafından 3 ton pomza taşı, bin 200 beyaz taş dolomit, 4 bin 600 metrekarelik alana sulama tesisatı ve püskürtme yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yüksek okulun bahçesine yapılan çalışmaların toplam maliyeti 160 bin liraya ulaştı.