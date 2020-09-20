Kayserili atletler başarıya doymuyor - Son Dakika

Kayserili atletler başarıya doymuyor

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atletizm Takımı, başarılı sonuçlara imza atmaya devam ediyor.

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Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atletizm Takımı, başarılı sonuçlara imza atmaya devam ediyor. Sporcular bir yandan Balkan Şampiyonası'ndan dönerken bir yandan da yeni turnuvalara hazırlanıyor.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atletizm Takımı, Antrenörler Zehra Polat Şarvan ve Süleyman Altınoluk gözetiminde çalışmalarını sürdürüyor. Sporcular, pandemi döneminde bile başarılarına yenilerini ekliyor.2013 yılında başlayan proje ile Gençlik Spor İl Müdürlüğü aracılığı ile okullardan seçilen çocuklar Atletizm branşına kazandırılıyor. Şimdiye bir çok başarıya imza atan sporcular, son olarak Atletizm ve Cirit branşında Balkan Şampiyonası'ndan derecelerle döndü. Son olarak ise Burcu Subatan, Büyükler Balkan Şampiyonası'na gitti. Takımın çalışmaları ve proje hakkında açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atletizm Antrenörü Süleyman Altınoluk, "Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile beraber çalışıyoruz. 2013 yılında Murat Bey'in göreve başlaması ile birlikte bir proje başlattık. Kayseri'deki pilot okulları belirledik ve pilot okullar aracılığı ile bir orta ve uzun mesafe koşu okulu oluşturduk. Bu grupla hedefleri belirledik. İlk hedeflerimiz, bölgesel ve ulusal hedeflerdi. Daha sonra bunu milli takım seviyesine çıkardık. Aynı ekiple 2016 yılından itibaren milli takıma sporcular vermeye başladık. Bugüne gelindiği zaman hemen hemen projesi içerisinde yer alan tüm çocuklar, milli takımlarda yer aldı. Pandemi olmasına rağmen 2019-2020 sezonunda 147 sporcu milli takımda yer aldı. Pandemi olmasaydı bu sayıyı 22 ya da 24 olarak belirlemiştik. Birçok turnuva iptal edildi. Çalışmalarımız devam ediyor. Pandemi sürecinde yumuşak bir geçiş yaptık. Okullar açıldığı zaman takviyeler devam edecek. Hedefimiz, ilimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek." - KAYSERİ

Altınoluk, Atletizm, Kayseri, Milli, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 12:25 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayserili atletler başarıya doymuyor - Son Dakika Spor

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