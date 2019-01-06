Kayserispor: 0-Go Ahead Eagles: 2

Kayserispor
, Antalya
'da sürdürdüğü kampta hazırlık maçı yaptığı GO Ahead Eagles takımına 2-0 yenildi.
Kayserispor 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis
Sezonu 2.yarı hazırlıklarına Antalya'da devam ediyor. Kayserispor hazırlık maçında Go Ahead Eagles ile karşılaştı.
Karşılaşma Go Ahead Eagles'ın 22 ve 81.dakikalarda attığı golle 2-0 sona erdi.
Kayserispor sahaya Lung, Atila, Sapunaru, Kana-Bıyık, Bilal, Hasan Hüseyin
, Şamil, Varela, Deniz, Chery
, Umut ilk onbiri ile çıktı. - KAYSERİ