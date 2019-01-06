Son Dakika Haberleri: Kayserispor: 0-Go Ahead Eagles: 2

Kayserispor: 0-Go Ahead Eagles: 2

1 saat önce

Kayserispor, Antalya'da sürdürdüğü kampta hazırlık maçı yaptığı GO Ahead Eagles takımına 2-0 yenildi.

Kayserispor: 0-Go Ahead Eagles: 2, System.String[]
Kayserispor, Antalya'da sürdürdüğü kampta hazırlık maçı yaptığı GO Ahead Eagles takımına 2-0 yenildi.

Kayserispor 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 2.yarı hazırlıklarına Antalya'da devam ediyor. Kayserispor hazırlık maçında Go Ahead Eagles ile karşılaştı.

Karşılaşma Go Ahead Eagles'ın 22 ve 81.dakikalarda attığı golle 2-0 sona erdi.

Kayserispor sahaya Lung, Atila, Sapunaru, Kana-Bıyık, Bilal, Hasan Hüseyin, Şamil, Varela, Deniz, Chery, Umut ilk onbiri ile çıktı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 11:08 Kaynak: İHA

Lefter Küçükandonyadis, Antalya, Kayserispor, Spor
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