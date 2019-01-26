Son Dakika Haberleri: Kayserispor'dan Oğuzhan Berber Açıklaması

Kayserispor'dan Oğuzhan Berber Açıklaması

33 dakika önce

İSTANBUL / DHAİstikbal Mobilya Kayserispor, sosyal medyada sporcu ahlakı ve gençlere örnek teşkil etmesi açısından tasvip etmediklerini belirttikleri görüntüler paylaşan futbolcuları Oğuzhan Berber ile yollarını ayıracaklarını bildirdi.

Kayserispor'dan Oğuzhan Berber Açıklaması, System.String[]
İSTANBUL/ DHA

İstikbal Mobilya Kayserispor, sosyal medyada sporcu ahlakı ve gençlere örnek teşkil etmesi açısından tasvip etmediklerini belirttikleri görüntüler paylaşan futbolcuları Oğuzhan Berber ile yollarını ayıracaklarını bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"26.01.2019  Cumartesi günü sosyal medyada yayınlanan bir videoda, kulübümüzle sözleşmesi bulunan futbolcu Oğuzhan Berber'in sporcu ahlakı ve gençlere örnek teşkil etmesi açısından asla tasvip etmediğimiz görüntülerine rastlanmıştır.

Takımımızla sözleşmesi bulunan bu oyuncu sezon başı hazırlıklarda sakatlanmış, kulübümüz tarafından ameliyatı yaptırılıp, tedavi süreci içerisinde kendisiyle maddi-manevi her türlü açıdan ilgilenilmiştir. Kendisinin rehabilitasyon dönemini tamamlayıp, takımına katılmasını ve sorumluluklarını yerine getirmesini beklerken bu nahoş görüntülerle gündeme gelmesini kabul etmemiz mümkün değildir. Meselenin aydınlatılması için çalışmalar sürmekte olup,

Konuyu haber alır almaz adı geçen futbolcu ve kulübümüzle kontrat yaparken menajeri olmayan ancak sonradan oyuncunun menajerliğini üstlenen METİN KORKMAZ'a gerekli ihtar çekilmiş ve her türlü hakkımızın saklı kalması kaydıyla oyuncunun Kayserispor'la olan kontratının karşılıklı olarak fesih edilmesi için gereğinin yapılması istenmiştir.

Konuyla ilgili gelişmeler ayrıca duyurulacaktır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 01:34 Kaynak: DHA

Oğuzhan Berber, Kayserispor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kerimcan Durmaz, Instagram Hesabından Banyoda Yemek Yediği Anları Paylaştı Kasımpaşa'nın Golcüsü Diagne, "Galatasaray'la Anlaştı" Haberini Beğendi

Selin Şekerci, Kızım Dizisinin Kadrosundan Ayrıldı Golcü Hugo Vieira, Demir Grup Sivasspor'da
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.1.2019 14:07:25. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayserispor'dan Oğuzhan Berber Açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]