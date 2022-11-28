CHP İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Ahmet Budak'ın aracına Kalaşnikof mermisi bırakıldı - Son Dakika
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CHP İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Ahmet Budak'ın aracına Kalaşnikof mermisi bırakıldı

28.11.2022 12:43

Şanlıurfa'da CHP İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Ahmet Budak'ın minibüsünün ön camına, devir teslim töreni öncesi Kalaşnikof mermisi bırakıldı.

CHP Şanlıurfa İl Başkanı Hayrettin Çidir, 7 ay önce görevden alınıp, yerine Ferhat Karadağ kayyum olarak atandı. 7 aydır görev yapan Karadağ'ın 45 gün içerisinde kongre yapmak yerine 5 ilçe yönetimini görevden alması sonrası, mahkeme kararı ile CHP İl Başkanlığı'na bu kez Ahmet Budak kayyum olarak atandı.

İHBAR ÜZERİNE İNCELEME YAPILDI

Bugün yapılacak devir teslim töreni öncesi Ahmet Budak, evinin önündeki minibüsün sileceğine Kalaşnikof mermisi bırakıldığını gördü. Budak'ın ihbarı sonrası inceleme yapan polis, şüpheli ya da şüpheli yakalamak için çalışma başlattı.

CHP İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Ahmet Budak'ın makam aracına Kalaşnikof mermisi bırakıldı

"EVDEN ÇIKTIKTAN SONRA CAMDA MERMİYİ GÖRDÜM"

Konuya ilişkin Ahmet Budak da "Devir teslim törenine gitmek için sabah evimin önüne çıktım, arabama bindim. Biner binmez, arabanın ön camındaki Kalaşnikof mermisini gördüm. Hemen emniyet güçlerini aradım. Olayla ilgili çalışmalar yapılıyor" dedi.

Kaynak: DHA
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CHP Şanlıurfa İl Başkanlığı'na kayyum tayin edilen Budak'ın aracına mermi bıraktılar CHP Şanlıurfa İl Başkanlığı'na kayyum tayin edilen Budak'ın aracına mermi bıraktılar

Cumhuriyet Halk Partisi, Ahmet Budak, Kalaşnikof, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Ahmet Budak'ın aracına Kalaşnikof mermisi bırakıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Ahmet Budak'ın aracına Kalaşnikof mermisi bırakıldı - Son Dakika
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