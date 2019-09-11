Son Dakika Haberleri: Kaza anı güvenlik kamerasında
Son Dakika Güncel Haber

Kaza anı güvenlik kamerasında

1 saat önce

Muğla'nın Dalaman ilçesinde halk arasında 'Ölüm kavşağı' olarak adlandırılan Atakent kavşağında öğrenci servis minibüsü ile kamyonun karıştığı kaza anı çevredeki bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde halk arasında 'Ölüm kavşağı' olarak adlandırılan Atakent kavşağında öğrenci servis minibüsü ile kamyonun karıştığı kaza anı çevredeki bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Özel bir koleje ait 48 S 5561 servis minibüsü Atakent kavşağına geldiğinde kavşaktaki diğer araçlar gibi kırmızı ışıkta beklemeye başladı. Yeşil ışığın yanmasının ardından Dalaman'dan Ortaca istikametine hareket eden öğrenci servis minibüsüne Ortaca istikametinden Fethiye istikametine giden Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait 48 EG 985 plakalı kamyon çarptı.

Kaza sonrası 18 öğrenci sağlık kuruluşlarına sevk edildi. Öğrencilerden birisinin durumu ağır olurken, 11 öğrenci ayakta tedavi edildi. 6 öğrenci ise acil servislerde müşahade altında tutuluyor.

(İHA)

Kaza anı güvenlik kamerasında

Atakent, Dalaman, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 12:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dalaman ölüm kavşağında yine kaza: Çok sayıda öğrenci yaralı
Erdoğan imzaladı, 7 ilde 9 bölge kesin korunacak hassas alan ilan edildi Eski Mason Derneği üyesi Taşdelen: Ekrem İmamoğlu için hazırlanan mason diplomasının aslı bana ait Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine yanıt: Çabalarımı herkes takdirle karşılıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 13:37:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaza anı güvenlik kamerasında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]