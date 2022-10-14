Kaza kurbanı üniversiteli Melisa son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Kaza kurbanı üniversiteli Melisa son yolculuğuna uğurlandı

14.10.2022 12:11
Kaza kurbanı üniversiteli Melisa son yolculuğuna uğurlandı

Mersin'de yolun karşısına geçmek isterken bir otomobilin çarpması sonucu yaralandıktan sonra yaklaşık 1 haftadır verdiği yaşam mücadelesini kaybeden üniversite öğrencisi Melisa Edik, memleketi Hatay'ın Dörtyol ilçesinde toprağa verildi.

Mersin'de yolun karşısına geçmek isterken bir otomobilin çarpması sonucu yaralandıktan sonra yaklaşık 1 haftadır verdiği yaşam mücadelesini kaybeden üniversite öğrencisi Melisa Edik, memleketi Hatay'ın Dörtyol ilçesinde toprağa verildi.

Hastane morgundan alınarak baba ocağı Kuzuculu Mahallesi'ne getirilen 19 yaşındaki Mersin Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışma Bölümü 1. sınıf öğrencisi Melisa Edik, alınan helalliğin ardından kılınan cenaze namazı sonrası Kuzuculu Asri Mezarlığı'nda ailesi, yakınları ve arkadaşlarının gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ailesi ile birlikte yaşayan Melisa Edik, yaklaşık 15-20 gün önce üniversite eğitimi için gittiği Mersin'de yolun karşısına geçtiği sırada, sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilen bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanmış, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Mersin Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. - HATAY

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Kaynak: İHA

Dörtyol, Mersin, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kaza kurbanı üniversiteli Melisa son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kaza kurbanı üniversiteli Melisa son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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