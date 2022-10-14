Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ailesi ile birlikte yaşayan Melisa Edik, yaklaşık 15-20 gün önce üniversite eğitimi için gittiği Mersin'de yolun karşısına geçtiği sırada, sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilen bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanmış, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Mersin Şehir Hastanesi 'nde hayatını kaybetmişti. - HATAY

Kaynak: İHA

Dörtyol, Mersin, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kaza kurbanı üniversiteli Melisa son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.