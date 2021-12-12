Kazada hayatını kaybeden uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş İsmet Can Yıldız, memleketi Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

3 Aralık tarihinde Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesi İstanbulluoğlu Mahallesi 148. Sokak'ta meydana gelen kazada, 03 ACL 698 plakalı aracı ile seyir eden Resul Koç (22) önüne çıkan kediye çarpmamak için direksiyonu kırınca hakimiyetini kaybederek beton bahçe çit direklerine çarptı. Tek taraflı kazada araçta bulunan Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine kayıtlı İsmet Can Yıldız (21) ile Resul Koç (23) yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Yozgat Şehir Hastanesi'ne sevk edilen iki yaralıdan Resul Koç yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kaza sonrası tedavisine devam edilen Jandarma Uzman Çavuş İsmet Can Yıldız da 9 gün sonra verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Jandarma Uzman Çavuş İsmet Can Yıldız için bugün memleketi Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde askeri tören düzenlendi. Tören öncesi hastaneden baba ocağına getirilen Yıldız'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, helallik alınmasının ardından Çarşı Camii'ne getirildi. Burada öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Uzman Çavuş Yıldız, kazada hayatını kaybeden Resul Koç'un mezarının yanına defnedildi. - AFYONKARAHİSAR