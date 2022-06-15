Kazada yaralanan avukat Hüsna, kurtarılamadı (2)

Gümüşhane 'nin Kelkit ilçesinde kullandığı otomobilin takla atması sonucu ağır yaralanan ve tedaviye alındığı hastanede kurtarılamayan Avukat Hüsna Turhan için cenaze namazı kılındı. Kelkit ilçesinde kılınan cenaze namazına Turhan'ın yakınlarının yanı sıra Kelkit Kaymakamı Aziz Onur Aydın , Kelkit Belediye Başkanı Aziz Nas , Şiran Belediye Başkanı Mutlu Özel , Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcısı Veli Ecir, Gümüşhane Baro Başkanı Avukat Metin Aslan , Bayburt Barosu Başkanı Avukat Serkan Pekmezci ile vatandaşlar katıldı Kılınan namazının ardından Turhan'ın cenazesi ilçedeki aile mezarlığına defnedildi.

Kaynak: DHA

Onur Aydın, Şiran, Aziz, Güncel, Son Dakika

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