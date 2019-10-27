Kazakistan'da

Almatı" etkinlikleri 28 Ekim'deki açılış galasıyla başlayacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkıları ve Türkiye'nin Almatı Başkonsolosluğu'nun destekleriyle Yerli Düşünce Derneği tarafından düzenlenen etkinlikler, Kazakistan'ın Almatı şehrinde 31 Ekim'e kadar sürecek.

Ak Parti Ordu Milletvekili ve Yerli Düşünce Derneği Genel Başkanı Metin Gündoğdu, Türk Filmleri Haftası Genel Koordinatörü Öner Kılıç, Locman filminin yönetmeni Şükrü Alaçam ve filmin yapımcısı Oya Işıl Çuhadar, Chef filminin yönetmeni Mehmet Gün, filmin oyuncularından Bekir Aksoy, İçimdeki Hazine filminin yapımcıları Coşkun Çokyiğit ve Sema Çokyiğit, filmin oyuncularından Kimya Gökçe Aytaç, Diriliş Ertuğrul dizi oyuncusu Sezgin Erdemir'in katılacağı etkinliğin açılış galası, 28 Ekim'de Lumiera Sineması'nda yönetmenliğini Şükrü Alaçam'ın yaptığı "Locman" filmiyle başlayacak.

Türkiye'den siyasetçi, yönetmen, yapımcı ve sanatçıların da katılımıyla Türkiye'nin Almatı Başkonsolosluğu'nun düzenlediği "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" resepsiyonu gerçekleştirilecek.

Kardeş ülkeler Kazakistan ile Türkiye arasında sinemanın gücüne dayanan bir köprü daha eklemeyi hedefleyen Türk Filmleri Haftası, usta yönetmenlerin ödüllü eserlerinin yanı sıra, sinemaseverlerin yoğun ilgisi ile karşılaşmış popüler sinema filmleriyle geniş bir çerçevede sinema seyircisinin karşısına çıkacak.

Hazırlanan seçkiyle Türk sinemasına da geniş bir bakış imkanı sunacak etkinlikler kapsamında "İçimdeki Hazine", "Chef (Şef)" ve "Rafadan Tayfa" filmleri de sinemaseverlerle buluşacak.

Ayrıca program çerçevesinde film gösterimlerinden sonra sanatçılarla seyirci buluşmaları yapılacak, El Farabi Üniversitesi ve T.K. Jurgenov Kazak Ulusal Sanat Akademisi'nde öğrencilerle Türk sineması söyleşileri düzenlenecek.

Etkinlik kapsamında Türkiye'den gelen yönetmenler, oyuncular ve yapımcılarla Kazakistanlı sinema sanatçıları buluşarak, ortak yapımlar üzerine ikili görüşme ve söyleşiler yapacak.