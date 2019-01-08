Son Dakika Haberleri: Kazılan Mevziler Çocukların Oyun Alanı Oldu

Kazılan Mevziler Çocukların Oyun Alanı Oldu

1 saat önce

Terör örgütü PYD/YPG'nin kontrolündeki Rasulayn'da mevzi kazıldı.

Kazılan Mevziler Çocukların Oyun Alanı Oldu, System.String[]
Terör örgütü PYD/YPG'nin kontrolündeki Rasulayn'da mevzi kazıldı. Kazılan mevziler çocuklar için oyun alanı oldu.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin hemen karşısında bulunan terör örgütü PYD/YPG'nin kontrolündeki Suriye'nin Rasulayn kentinin sınıra yakın olan bazı yerlerinde mevziler kazıldı.

Öte yandan, terör örgütü tarafından kazılan mevzilerin etrafında oyun oynayan çocuklar dikkatlerden kaçmadı. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 02:08 Kaynak: İHA

Ceylanpınar, Şanlıurfa, Güncel
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