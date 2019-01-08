Kazılan Mevziler Çocukların Oyun Alanı Oldu

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Beşiktaş'ın Yeni Transferi Isimat Mirin: Agresif Bir Oyun Yapım Var

Millet İttifakı'nın, Şanlıurfa'da Ortak Aday Olarak Sabahattin Cevheri'yi Çıkaracağı Konuşuluyor

Çocuğunu AVM'ye Bırakarak Terk Eden Anne, Çocuğunu Daha Önce de Çocuk Esirgeme Kurumuna Bırakmış