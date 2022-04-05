Kazımkarabekir'de bağımlılıkla mücadele çalıştayı başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Kazımkarabekir'de bağımlılıkla mücadele çalıştayı başladı

05.04.2022 16:31
Kazımkarabekir'de bağımlılıkla mücadele çalıştayı başladı

Kazımkarabekir Kaymakamlığı koordinasyonunda düzenlenen "Ben Olsaydım" temalı bağımlılıkla mücadele çalıştayı başladı.

Kazımkarabekir Kaymakamlığı koordinasyonunda düzenlenen "Ben Olsaydım" temalı bağımlılıkla mücadele çalıştayı başladı.

Kaymakam Muhammed Enes Çıkrık, Belediye Toplantı Salonunda düzenlenen çalıştayda, içerisinde çeşitli türleri olan bağımlılık konusunun çok yönlü bir mücadeleyi gerektirdiğini belirtti.

Madde kullanımının yanı sıra alkol, tütün, kumar ve teknoloji bağımlılığının her kesimden insanı etkilediğini aktaran Çıkrık, "Ben Olsaydım projesi kapsamında bağımlılıkla mücadelede başarıya ulaşmak için kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve basın yayın organları gibi toplumun tüm kesimlerinin desteğine ihtiyacımız var. Yapacağımız çalıştayımızda yaşanan sorunlara karşı çözüm örnekleri ortaya konulacak ve neticede rapor haline getirilecektir." diye konuştu.

???????Çalıştayın sonunda alınacak kararlar, Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan bölge değerlendirme toplantılarında ele alınacak.

YORUMLAR
500
Günyüzü Şehit Melih Özcan Devlet Hastanesinde bağımlılıkla mücadele çalıştayı Günyüzü Şehit Melih Özcan Devlet Hastanesinde bağımlılıkla mücadele çalıştayı Denizli'de çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi Denizli'de çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi

Muhammed Enes, Tütün, Alkol, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kazımkarabekir'de bağımlılıkla mücadele çalıştayı başladı - Son Dakika


Son Dakika
16:33 Çekya'dan Ukrayna'ya yardım eli uzandı! Çok sayıda Rus yapımı T-72 tankı gönderdiler
16:23 Luis Suarez'in menajeri, Fenerbahçe ve Beşiktaş için İstanbul'da
16:22 Eski kız arkadaşını öldürüp intihar etmişti! Saldırgana ait yeni görüntüler ortaya çıktı
16:19 Bir de gülerek etrafa el salladı! Market arabasıyla tankere tutunarak yolculuk eden adam her yerde aranıyor
16:08 Cansu Dere, La Case De Papel oyuncusuna ödül verdi! İspanyolca konuşunca büyük alkış aldı
16:01 MHP Milletvekili Baki Ersoy, "Zamları görmezden gelemeyiz" sözlerinden sonra disipline sevk edildi
15:41 Nisa bebekten acı haber geldi: Hayatını kaybetti!
15:32 Müge Anlı, vatandaşlık isteyen Suriyeli kadına yardım edeceğini söyleyince büyük tepki gördü
15:29 NATO Sekreteri Stoltenberg: Avrupa'da yıllardır tanık olmadığımız bir vahşetle karşı karşıyayız, Putin savaş suçu işliyor
15:21 Arka arkaya istifaların yaşandığı Türkiye Futbol Federasyonu'nda yeni başkan 16 Haziran'da seçilecek!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2022 16:40:24. #1.13#
SON DAKİKA: Kazımkarabekir'de bağımlılıkla mücadele çalıştayı başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement