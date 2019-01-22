Son Dakika Haberleri: Keban'da Typ Kurası Çekildi

Keban'da Typ Kurası Çekildi

34 dakika önce

Keban ilçesinde Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) kapsamında istihdam edilecek 70 kişi, kurayla belirlendi.

Keban'da Typ Kurası Çekildi, System.String[]
Keban ilçesinde Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) kapsamında istihdam edilecek 70 kişi, kurayla belirlendi.

İŞKUR aracılığıyla 6 ay süre ile istihdam edilecek adaylar için Keban Spor Salonunda, noter huzurunda kura çekimi yapıldı.

Kura neticesinde belirlenen 70 kişi, 1 Şubat'tan itibaren 6 ay süreyle istihdam edilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:34 Kaynak: AA

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