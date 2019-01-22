Keban'da Typ Kurası Çekildi
34 dakika önce
Keban ilçesinde Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) kapsamında istihdam edilecek 70 kişi, kurayla belirlendi.
Keban
ilçesinde Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) kapsamında istihdam edilecek 70 kişi, kurayla belirlendi. İŞKUR
aracılığıyla 6 ay süre ile istihdam edilecek adaylar için Keban Spor Salonunda, noter huzurunda kura çekimi yapıldı.
Kura neticesinde belirlenen 70 kişi, 1 Şubat'tan itibaren 6 ay süreyle istihdam edilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:34 Kaynak: AA
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