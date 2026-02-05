Keçiörengücü 1-5 Gaziantep FK - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Keçiörengücü 1-5 Gaziantep FK

Keçiörengücü 1-5 Gaziantep FK
05.02.2026 15:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankara Keçiörengücü, Gaziantep FK'ya 5-1 mağlup oldu.

Ziraat Türkiye Kupası C grubu 3. hafta maçında Ankara Keçiörengücü, sahasında Gaziantep FK'ya 5-1 mağlup oldu.

Stat: Keçiören Aktepe

Hakemler: Ümit Öztürk, Kemal Elmas, Ömer Lütfü Aydın

Ankara Keçiörengücü: Aykut Özer, Abdullah Çelik, Hakan Bilgiç (Hüseyin Bulut dk. 46), Mexer, Süleyman Luş, Enes Yılmaz, Erkam Develi (Baran Kaçan dk. 86), Halil Can Ayan (Bulut Özdaş dk. 79), Ousmane Diaby, Alper Duman (Eren Sami Poyraz dk. 69), Ali Akman (Mehmet Efe Çakmak dk. 69)

Yedekler: Emirhan Küçüksolak, Muhammed Yahya Birer, Muhammed Taha Tahiroğlu

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Gaziantep FK: Burak Bozan, Luis Perez (Ali Osman Kalın dk. 80), Nihad Mujakic, Tayyip Talha Sanuç, Nazım Sangare (Yusuf Kabadayı dk. 46), Melih Kabasakal (Alexandru Maxim dk. 75), Victor Gidado, Kacper Kozlowski (Muhammet Akmelek dk. 68), Ogün Özçiçek (Karamba Gassama dk. 46), Christopher Lungoyi, Denis Draguş

Yedekler: Cemilhan Aslan, Drissa Camara, Mohamed Bayo, Kevin Rodrigues, Mervan Müjdeci

Teknik Direktör: Burak Yılmaz

Goller: Christopher Lungoyi (dk. 3), Nazım Sangare (dk. 29), Denis Draguş (dk. 41 pen., dk. 65), Muhammet Akmelek (dk. 83 pen.) (Gaziantep FK) Ali Akman (dk. 6 pen.) (Ankara Keçiörengücü)

Sarı Kartlar: Ogün Özçiçek (Gaziantep FK) Süleyman Luş (Ankara Keçiörengücü) - ANKARA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Türkiye Kupası, Gaziantep FK, Ankara, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Keçiörengücü 1-5 Gaziantep FK - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genetik deneylerden, cinayet iddialarına Epstein belgelerinde yeni detaylar Genetik deneylerden, cinayet iddialarına Epstein belgelerinde yeni detaylar
Ölülerden çalıp sattıklarıyla krallar gibi yaşamış Rakam dudak uçuklatır Ölülerden çalıp sattıklarıyla krallar gibi yaşamış! Rakam dudak uçuklatır
Böcek ailesinin ölümüne ilişkin iddianame tamamlandı Böcek ailesinin ölümüne ilişkin iddianame tamamlandı
Bill Gates’ten Epstein itirafı: Onunla vakit geçirmek büyük bir hataydı Bill Gates'ten Epstein itirafı: Onunla vakit geçirmek büyük bir hataydı
RAMS Başakşehir, Fatih Karagümrük’ü farklı geçti RAMS Başakşehir, Fatih Karagümrük'ü farklı geçti
Fransa’nın eski Kültür Bakanı Lang, Epstein’e övgüler yağdırdı Fransa'nın eski Kültür Bakanı Lang, Epstein'e övgüler yağdırdı

15:29
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
15:13
Gazete ilanıyla evlatlık verdiği oğlundan anneye büyük şok: Tam kavuşuyorum sandığı anda...
Gazete ilanıyla evlatlık verdiği oğlundan anneye büyük şok: Tam kavuşuyorum sandığı anda...
14:59
Öcalan tahliye olacak mı Feti Yıldız “Umut Hakkı“ konusuna açıklık getirdi
Öcalan tahliye olacak mı? Feti Yıldız "Umut Hakkı" konusuna açıklık getirdi
14:38
Alperen Şengün’e büyük şok Kadın hakeme söylediğinin bedeli ağır oldu
Alperen Şengün'e büyük şok! Kadın hakeme söylediğinin bedeli ağır oldu
14:29
Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif Kumal’ın ölüm nedeni kesinleşti
Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif Kumal'ın ölüm nedeni kesinleşti
14:27
Epstein ölmedi mi Elden ele dolaşan bir fotoğraf ortalığı karıştırdı
Epstein ölmedi mi? Elden ele dolaşan bir fotoğraf ortalığı karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 15:46:57. #7.11#
SON DAKİKA: Keçiörengücü 1-5 Gaziantep FK - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.